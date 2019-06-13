РИАМО - 13 июн. На территории Ленинского района Подмосковья в деревне Ермолино ввели в эксплуатацию один из корпусов многофункционального торгового комплекса площадью 5,7 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Всего в торговом комплексе будет введено в эксплуатацию 13 корпусов общей площадью 16 тысяч квадратных метров, где разместятся арендные помещения.

«Благодаря строительству многофункционального торгового комплекса на территории Ленинского района появится более 1,2 тысячи рабочих мест. Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству», – сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Основное направление работы объекта – продажа строительных материалов для ремонта, отделки, декора. Кроме этого в комплексе появится продовольственный рынок для торговли продуктами питания и товарами народного потребления.

Объем инвестиций в проект составляет 450 миллионов рублей. Застройщик – ООО «Ермолино 8».