РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 июн. Управляющие компании подмосковного Подольска приступили к устранению выявленных весной нарушений на детских площадках, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На территории городского округа Подольск расположено 603 детские игровые площадки. В весенний период 2019 года в целях профилактики детского травматизма проведена проверка их состояния. В настоящее время выявленные нарушения управляющими компаниями устраняются», – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что работы продолжаются и выполняются в соответствии с требованиями закона Московской области «О благоустройстве». Помимо этого, управляющими организациями проводятся ежедневные осмотры технического состояния детских площадок.