РИАМО - 13 июн. Реконструкцию школы в городе Ногинск Богородского городского округа закончат в 4-ом квартале текущего года, работы проводятся в рамках региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Переустройство образовательного учреждения в Ногинске началось в 2019 году. Заказчиком работ выступает администрация Богородского городского округа.

«Завершена проверка реконструкции школы №18, расположенной в Ногинске по улице Новая», – сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

В рамках реконструкции проектом предусмотрено возведение 3-этажного учебного корпуса на 350 мест. В новом корпусе помимо учебных классов появятся лаборатории и мастерские, спортивный зал, медицинский кабинет, столовая и другие помещения. Площадь объекта после завершения всех строительных работ составит 6100 квадратных метров.

«Строительство объекта ведется в соответствии с графиком работ. В настоящее время выполняются работы по устройству вентиляционного фасада, монтаж внутренней системы вентиляции и кладка внутренних перегородок», – уточнил Гарибян.

На прилегающей территории школы будут оборудованы физкультурно-спортивная зона, площадка для спортивных игр, зона отдыха. В проекте учтены мероприятия по обеспечению доступности маломобильных групп населения с установкой пандусов.

Генеральным подрядчиком на объекте выступает общество с ограниченной ответственностью «Энерготеплострой – XXI».