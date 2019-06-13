РИАМО - 13 июн. Из-за концерта группы Kiss на стадионе «ВТБ Арена парк» на станциях метро «Динамо» и «Петровский парк» могут ограничить вход и выход, пассажиров призвали заранее приобретать проездные билеты, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

«Обращаем ваше внимание, что в связи с концертом группы Kiss на стадионе «ВТБ Арена парк» на станциях «Динамо» и «Петровский парк» по требованию полиции возможны ситуативные ограничения на вход/выход. Просим вас соблюдать порядок и правила пользования метрополитеном», — говорится в сообщении.

Пассажиров призвали заранее приобретать проездные билеты. Это поможет сэкономить время на обратном пути. Проезд можно также оплатить картой прямо на турникете (устройства, поддерживающие бесконтактную оплату, есть на всех станциях метро, они помечены специальными стикерами).

Концерт американской рок-группы Kiss начнется на «ВТБ Арене» в 19:00. В районе стадиона из-за концерта изменится движение наземного транспорта.