РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 июн. Воспитанники детской музыкально-хоровой школы «Пионерия» имени Георгия Струве из подмосковной Балашихи вместе с певицей Мусей Тотибадзе спели песню на программе «Вечерний Ургант», сообщается на странице певицы и актрисы в соцсети «ВКонтакте».

Хор из десяти ребят детской музыкально-хоровой школы 11 июня в вечернем эфире шоу Ивана Урганта спел вместе с певицей Мусей Тотибадзе ее новую песню «Мальчик» из одноименного дебютного альбома.

«11 июня мы выступили на шоу «Вечерний Ургант». Во-первых, мы победили! По-настоящему! Во-вторых, тут дети красивые, и даже я стараюсь! Праздник XL!» – написала на своей странице Тотибадзе.

Она добавила, что 5 июля состоится еще одно ее выступление с ребятами на презентации альбома «Мальчик», которая пройдет на сцене московского института «Стрелка».

Детская музыкально-хоровая школа «Пионерия» имени Струве организована в 1953 году народным артистом России, академиком, композитором, дирижером Георгием Струве. В школе обучают хоровому и вокальному пению, игре на фортепиано, скрипке, флейте, домре, балалайке, гитаре, аккордеоне. В течение 25 лет «Пионерия» проводит ежегодный областной конкурс «Юные таланты Московии».

Детский хор «Пионерии» – победитель международных, российских и областных фестивалей и конкурсов, кроме того ребята принимали участие в нескольких музыкальных постановках в театре «Новая опера».

В мае 2019 года старший хор ДМХШ «Пионерия» выступил в Международном хоровом конкурсе имени Имантса Кокарса в Риге, где в номинациях «Детский хор» и «Духовная музыка» был удостоен двух золотых дипломов.