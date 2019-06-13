РИАМО - 13 июн. В четверг зампред правительства РФ Татьяна Голикова, министр труда и соцзащиты России Максим Топилин и мэр столицы Сергей Собянин открыли специализированный центр занятости населения Москвы «Моя карьера» и провели круглый стол, посвященный дополнительным мерам по повышению доходов семей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

«В ходе заседания круглого стола Сергей Собянин представил новую экспериментальную программу дополнительных мер по повышению доходов московских семей, которую планируется реализовать на базе центра «Моя карьера», — говорится в сообщении.

Цель программы – помочь семьям с детьми, имеющим низкие доходы, найти достойную работу и тем самым улучшить свое материальное положение.

Среди базовых принципов программы: трудоустройство – это значит, что программа не предусматривает дополнительных выплат, основная цель – трудоустройство, благодаря которому повысится доход: добровольное участие в программе – работа только с мотивированными семьями; семейный подход; сочетание подбора работы с использованием соцпрограмм; минимум бюрократии – для участия в программе не нужно собирать документы, информацию о семье получат из баз данных, необходимое оформят консультанты центра.

Кроме того, при условии успешного трудоустройства участники программы сохраняют право на получение адресных детских пособий и доплату к пенсии на достаточно длительный срок – до трех лет.

В центре занятости также помогут преодолевать барьеры, препятствующие трудоустройству. Участники программы будут повышать квалификацию, переобучаться – бесплатно и с выплатой стипендии, проходить тренинги и снимать психологические барьеры. Детям участников программы будут в ускоренном порядке предоставлять места в детсаду при условии выхода родителей на работу и на период работы. Будут предоставляться и другие виды помощи.

Специализированный центр занятости населения «Моя карьера» открылся в здании бизнес-центра «Радонежский» на улице Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

На прилегающей территории, которая ранее находилась в запущенном состоянии, создан новый городской сквер с детской площадкой, площадкой воркаут, навесами и лавочками для отдыха горожан и открытым лекторием для проведения мероприятий центра «Моя карьера». Оборудованы парковки для автомобилей и велосипедов.

Основная задача центра «Моя карьера» – оказание помощи в трудоустройстве москвичам с особыми потребностями: людям старшего возраста, молодежи от 14 лет, многодетным родителям, малообеспеченным семьям, женщинам, находящимся в отпуске по беременности и родам, и людям с ограниченными возможностями здоровья.

В центре работают 165 сотрудников, прошедших дополнительное обучение, в том числе основам клиентоориентированности и искреннего сервиса.

«Для проведения тестирования имеется компьютерный зал, оснащенный современным оборудованием и программным обеспечением. Тестирование позволяет проводить комплексную оценку психоэмоционального состояния, выявлять профессиональные склонности, определять мотивационные потребности и уровень сформированности профессионально значимых личных качеств», — отмечается в сообщении.

По данным Международной организации труда, Москва занимает первое место среди российских регионов с самым низким уровнем безработицы – 1,2%.

Рынок труда предлагает большое количество вакансий. В настоящее время в банке данных центра занятости населения Москвы находится свыше 103 тысячи вакансий с уровнем заработной платы от 20 до 150 тысяч рублей в месяц.

Большинство вакансий представлено организациями, работающими в сферах строительства, транспорта, торговли, государственного управления и административной деятельности.