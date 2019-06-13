РИАМО - 13 июн. Ремонт 715 подъездов запланирован в Химках в 2019 году в рамках программы губернатора Подмосковья «Мой подъезд», рабочие выполнят полный перечень работ, а жители смогут поучаствовать в выборе материалов, а также элементов декора, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В рамках восстановления приведут в порядок входную группу и полы с укладкой напольной плитки до лифта, заменят осветительные приборы. Также во многих подъездах делают дизайнерский ремонт, например, в стиле «шале». Работы будут принимать сами собственники.

«Жители могут выбрать краску, дизайн входной группы. Есть также и разные варианты почтовых ящиков — собственники могут выбрать то, что им больше подходит», — сказал начальник информационно-аналитического отдела МУП «Жилищник городского округа Химки» Дмитрий Скобарин.

В 37 подъездах городского округа уже закончены ремонтные работы. Еще в 52 ремонт продолжается. Жители домов остались довольны изменениями.

Программа «Мой подъезд» стартовала в начале 2017 года. Проект реализует министерство жилищно-коммунального хозяйства региона совместно с муниципалитетами. 95% суммы за ремонт — это региональный и муниципальный бюджет, оставшиеся 5% — средства управляющих компаний.