РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 июн. Сотрудники УМВД подмосковного Подольска напомнили воспитанникам детского лагеря правила поведения в общественных местах и отметили, что надо избегать приводящих к экстремистским настроениям конфликтов, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

На днях сотрудники УМВД России по Подольску совместно с председателем общественного совета при УМВД Вячеславом Поповым и подольскими военнослужащими на базе одного из детских оздоровительных центров горокруга провели акцию «Наш дом – Россия».

«Сотрудники полиции рассказали об истории празднования Дня России, а также напомнили присутствующим о том, что нужно уважать интересы окружающих и не создавать конфликтных ситуаций, приводящих к экстремистским настроениям», – говорится в сообщении.

Программа мероприятия включила в себя показательные выступления подольских военнослужащих, продемонстрировавших приемы самообороны, умение владеть техникой боя, и профилактические беседы с детьми и подростками.

«Председатель общественного совета напомнил о правилах поведения в общественных местах, а также пожелал хорошо провести летнее время», – отмечается в материале.

В конце мероприятия ребята поблагодарили гостей, пообещали соблюдать основные правила поведения.