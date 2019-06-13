РИАМО - 13 июн. Более 230 случаев парковки на газонах пресекли инспекторы Госадмтехнадзора Московской области в Ленинском районе Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«С начала 2019 года инспекторы территориального отдела №25 Госадмтехнадзора Московской области пресекли 235 случаев парковки на газонах в Ленинском районе. Чаще всего данная проблема выявляется инспекторами в деревнях Дрожжино и Боброво», — сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он уточнил, что только за последнюю неделю ведомство направило 47 «писем счастья» автовладельцам за парковку на газоне в вышеуказанных населенных пунктах.

Все транспортные средства, припаркованные с нарушением в деревнях Дрожжино и Боброво, были зафиксированы, материалы направлены в Госавтоинспекцию для установления личности владельцев. По окончанию этой процедуры инспекторы возбудят административные дела и направят «письма счастья» автовладельцам-нарушителям.