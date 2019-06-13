РИАМО - 13 июн. После визита жилищных инспекторов управляющая компания из подмосковного Щелкова привела подъезд дома в соответствие с требованиями о соблюдении энергоэффективности многоквартирного дома (МКД), сообщается на сайте Госжилинспекции Московской области.

«Госжилинспекция Московской области зафиксировала исполнение управляющей компанией «СервисГрад» предписания о ремонте единственного подъезда дома №7 строение 4 по улице Металлоконструкций в Щелково. Его жители сообщили в надзорное ведомство о ненадлежащем содержании мест общего пользования», – говорится в сообщении.

В частности, жилищные инспекторы зафиксировали в подъезде отсутствие фурнитуры на окнах, деформацию доводчика двери в приквартирный холл, неплотный притвор входной двери, и другие нарушения. Устранить их было предписано в течение месяца.

По истечении срока все работы были выполнены. Однако руководителю подразделения «СервисГрада», которое обслуживает дом, пришлось понести персональную административную ответственность.

За несоблюдение требований энергетической эффективности в многоквартирных домах он должен выплатить 5 тысяч рублей штрафа.