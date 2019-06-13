РИАМО - 13 июн. В столице организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования мужчин в районе станции «Яуза» Ярославского направления Московской железной дороги, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Следствием установлено, что 13 июня 2019 года примерно в 15:50 двое мужчин, личности которых в настоящее время устанавливаются, смертельно травмированы проходящим электропоездом сообщением Пушкино – Москва», — говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.