РИАМО - 13 июн. Московская область вошла в число территорий, где в рамках пилотного проекта будет внедряться система мониторинга за состоянием питания различных групп населения, включая детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В целях реализации на территории подмосковного региона федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» в 2019 году Московская область вошла в число пилотных территорией для внедрения системы мониторинга за состоянием питания различных групп населения, в том числе детей, основанной на результатах исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, а также связывающей здоровье населения со структурой питания и качеством пищевой продукции», – говорится в сообщении.

Результаты наблюдений за состоянием питания детей в образовательных учреждениях послужат основой для совершенствования системы организации питания в учреждениях и разработки рекомендаций по организации питания детей с учетом региональных особенностей.

«В настоящее время министерство потребительского рынка и услуг Московской области совместно с управлением Роспотребнадзора по Московской области участвует в создании системы мониторинга, в рамках которой планируется осуществить оценку доступа населения к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов», – сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.