РИАМО - 13 июн. Все организации летнего отдыха детей Подмосковья, работающие в первую смену, получили санитарно-эпидемиологическое заключение, все сотрудники прошли медицинский осмотр, гигиеническую подготовку и аттестацию, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Летом в Подмосковье всего будут работать 1183 летних оздоровительных учреждения (ЛОУ), в том числе: 63 загородных стационарных лагеря, три загородных лагеря санаторного типа, 1070 ЛОУ с дневным пребыванием, 15 детских санаториев, 11 палаточных лагерей, шесть лагерей труда и отдыха и 15 прочих организаций, на базе которых организованы тематические смены. Всего в оздоровительных учреждениях смогут отдохнуть более 135 тысяч детей.

«В первую смену будут работать 1146 ЛОУ, в том числе 1070 ЛОУ с дневным пребыванием, 58 загородных стационарных ЛОУ и санаторного типа, пять палаточных лагерей и 13 детских санаториев. Специалистами управления в ходе подготовки к летней оздоровительной кампании проведены выездные проверки всех ЛОУ, работающих с первой смены, с применением методов лабораторного контроля», — говорится в сообщении.

В ходе проверок особое внимание было уделено подготовке водопроводных сетей и сооружений, состоянию и оснащению пищеблоков, проведению акарицидной обработки территорий, дератизационных и дезинсекционных мероприятий.

Все 1146 организаций отдыха детей получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии деятельности санитарным требованиям. Все сотрудники оздоровительных учреждений прошли медицинский осмотр, гигиеническую подготовку и аттестацию.

Кроме того, были проверены 68 поставщиков продуктов и организаторов питания. У 61 из них выявили 112 нарушений обязательных требований, в том числе 34 нарушения по ведению документов и наличию сопроводительных документов на продукцию, 37 - по маркировке продукции, 24 - по условиям хранения и транспортировке пищевых продуктов.

«По результатам проверок изъято из оборота 994,41 килограмма продукции, в том числе за несоблюдение температурных условий хранения 933,23 килограмма. В ходе проведения проверок специалистами управления возбуждено 61 дело об административных правонарушениях», — добавляется в сообщении.

По результатам проверок наложены административные взыскания в виде штрафов на общую сумму более 650 тысяч рублей.

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