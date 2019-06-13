РИАМО - 13 июн. Члены Московской городской избирательной комиссии утвердили три округа, в которых в день единого голосования 8 сентября пройдет электронное голосование на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Проектом решения предлагается определить, что на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва одновременно с голосованием, проводимом в порядке, предусмотренном главой 10 Избирательного кодекса города Москвы, в одномандатных избирательных округах номер 1, номер 10 и номер 30 проводится дистанционное электронное голосование избирателей», - сказал зампред Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

В эксперименте примут участие: первый округ - Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); округ №10 - Бибирево, Лианозово, Северный; №30 - Чертаново Центральное и Южное.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования.