РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 июн. В подмосковных Люберцах три выпускника сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов, максимальный результат получили по литературе и профильной математике, сообщила начальник управления образованием администрации муниципалитета Виктория Бунтина.

«Три выпускника их городского округа Люберцы по результатам первых экзаменов ЕГЭ получили максимальный результат – 100 баллов. Это ученики гимназии №44, лицеев №№42 и 12», – написала Бунтина в своем Instagram-аккаунте.

Он добавила, что отличились на ЕГЭ по литературе выпускница гимназии №44 Кристина Меликян и выпускница лицея №42 Дарья Мельцева. Кроме того, на ЕГЭ по профильной математике 100 баллов получил выпускник лицея №12 Александр Голомазов.

Согласно первым результатам основного этапа проведения ЕГЭ, уже 149 подмосковных выпускников получили наивысший балл. В Подмосковье каждому учителю, выпускники которого получили 100-балльный результат на ЕГЭ, выплачивают премию в размере 100 тысяч рублей. Основной период сдачи ЕГЭ-2019 в России начался 27 мая и завершился в четверг.