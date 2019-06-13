РИАМО - 13 июн. Более 7,3 тысячи квадратных метров аварийного жилья в Сергиево-Посадском городском округе расселят до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» до конца года в Сергиево-Посадском округе планируется расселить 437 жителей, проживающих в 181 аварийном помещении общей площадью 7,307 тысячи квадратного метра», – сообщил министр областного Стройкомплекса Руслан Тагиев.

С начала года в новостройке на улице Театральной, дом 7 в городе Краснозаводск администрация приобрела шесть жилых помещений для расселения 14 человек из 177,5 квадратных метров аварийного жилья. С новоселами уже заключила договор социального найма.

«В 2020 году в рамках госпрограммы планируется переселить еще 717 граждан из 246 аварийных помещений площадью 9,8 тысячи квадратных метров», – отметил Тагиев.