РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 июн. Сотрудники полиции подмосковного Подольска задержали ранее судимого жителя столицы, его подозревают в краже велосипедов из подъездов домов на улице Академика Доллежаля, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 5 отдела полиции УМВД России по Подольску поступили заявления от двух местных жителей о том, что неизвестный украл их велосипеды, которые находились в подъездах домов на улице Академика Доллежаля. Стоимость похищенного составила более 27 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан ранее судимый 36-летний житель Москвы. По данному факту следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемого заключили под стражу, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.