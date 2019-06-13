РИАМО - 13 июн. Экопроекты крупных ритейлеров, среди которых IKEA, повышают конкурентоспособность компаний, а покупателям позволяют внести свою лепту в сохранение окружающей среды и помощь нуждающимся, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

В 2018 году в гипермаркете IKEA в Котельниках была успешно опробована услуга по приему постельного белья для дальнейшей переработки. По итогам эксперимента компания приняла решение об установке таких пунктов во всех российских магазинах сети. С 1 февраля 2019 года посетители получили возможность сдавать не только ненужное постельное белье, но и любые другие текстильные изделия, за исключением ковров и одежды. Все собранные вещи передаются в благотворительный фонд «Второе дыхание», где они перерабатываются или передаются нуждающимся.

«Крупные ритейлеры все больше расширяют спектр предоставляемых услуг покупателю. Приятно отметить, что новые услуги и проекты все больше социально ориентированы. Для ритейлера расширение спектра услуг социальной направленности повышает конкурентоспособность и показывает как ответственного члена общества, а покупателю дает возможность сэкономить, помочь нуждающимся, а также почувствовать свою причастность к сохранению окружающей среды», - сказал министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

В ближайшем будущем IKEA планирует запустить на российском рынке новый сервис по сдаче мебели в аренду. Данный формат услуг в конце 2018 года был опробован в ряде стран присутствия сети и пользовался успехом.