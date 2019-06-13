РИАМО - 13 июн. Власти столицы выдали разрешение на строительство торгово-развлекательного комплекса с кинотеатром и катком в Косино-Ухотмском районе на востоке столицы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

По словам председателя комитета государственного строительного надзора города Москвы Олега Антосенко, источником финансирования стали средства инвестора, а разрешение на строительство комплекса будет действовать до февраля 2022 года. В здании переменной этажности по адресу: Новоухтомское шоссе, владение 2А создадут все условия для комфортного отдыха и развлечений посетителей всех возрастов.

«В комплексе разместится торговая галерея на 192 магазина, гипермаркет продовольственных товаров, зона фудкорта, современный кинотеатр на семь залов со снек-баром, а также ледовая арена с катком. Для посетителей с детьми оборудуют комнату матери и ребенка. На прилегающей территории откроется гипермаркет спортивного инвентаря», — говорится в сообщении.

Также в ТРК будет гипермаркет строительных материалов, товаров для дома и сада. На его территории откроется школа ремонта для проведения мастер-классов. Для связи между этажами установят траволаторы и эскалаторы, а также пассажирские лифты, включая панорамные.

В развлекательном комплексе создадут парковки на 847 машино-мест. В рамках благоустройства высадят газоны и кустарники, установят скамейки и урны. Для нужд комплекса возведут собственную котельную.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам торгово-развлекательного комплекса в Косино-Ухтомском будут привлекаться специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые проведут весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил Антосенко.