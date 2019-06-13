РИАМО – 13 июн. Интеграция Московского центрального кольца (МЦК) с Рижским направлением Московской железной дороги (МЖД) завершена с помощью нового перехода между двумя направлениями, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«РЖД открыли новый удобный теплый переход между остановочными пунктами «Стрешнево» Московского центрального кольца и Ленинградская Рижского направления Московской железной дороги, теперь пассажиры могут сделать пересадку всего за 3-5 минут», – говорится в сообщении.

В рамках программы компании РЖД и правительства Москвы по интеграции МЦК с радиальными направлениями железных дорог на Рижском направлении для пассажиров был открыт новый остановочный пункт «Ленинградская». Он был построен вплотную к кольцу, благодаря чему появилась пересадка между «Ласточками» и пригородными поездами.

Для пассажиров построена современная пассажирская инфраструктура с безбарьерной средой и новыми надземными пешеходными переходами.

В перспективе «Ленинградская» станет остановкой одного из Московских центральных диаметров (МЦД-2): Нахабино – Подольск.