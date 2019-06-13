РИАМО - 13 июн. На станции «Стрешнево» Московского центрального кольца открыли второй вестибюль, который соединен переходом с железнодорожной платформой «Ленинградская», сейчас с МЦК можно сделать пересадку на 23 станции метро, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы столичной подземки.

«Новый вестибюль соединен теплым переходом с железнодорожной платформой «Ленинградская» МЖД по принципу «сухие ноги». С новым переходом со «Стрешнева» на «Ленинградскую» пассажиры могут сделать пересадку всего за 3-5 минут», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в рамках интеграции МЦК с радиальными железнодорожными направлениями в этом году планируется завершить работы по переносу платформы «Северянин» Ярославского направления МЖД ближе к «Ростокино» МЦК, а станцию «Лихоборы» МЦК соединят надземным переходом с платформой «НАТИ».

«Сейчас с МЦК можно сделать пересадку на 23 станции метро и на девять платформ пригородного железнодорожного транспорта. С каждой станции можно также пересесть на автобусы, троллейбусы или трамваи», — добавил собеседник агентства.

По его словам, с начала года МЦК перевезло более 62 миллионов пассажиров, что на 16,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

К концу 2019 года планируется сократить интервалы движения в часы пик с 5 до 4 минут. Сокращение интервала всего на одну минуту позволит увеличить количество пассажирских мест еще на 25%.