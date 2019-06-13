РИАМО - 13 июн. Вырубка леса, которую жители подмосковного Ликино-Дулева приняли за подготовку к строительству комплекса по переработке отходов, на самом деле является профилактической расчисткой противопожарной просеки, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что жители Ликино-Дулева выступили против строительства в муниципалитете мусорного объекта. По мнению населения, для организации стройки в лесу проводится вырубка зеленых насаждений.

«Подобная мера является одним из важных противопожарных мероприятий и обеспечивает возможность беспрепятственного прохода и проезда пожарным службам. Все необходимые документы были подготовлены и оформлены в установленном порядке. Во вторник, 11 июня, копии этих документов были переданы активистам, которые потребовали их с синими печатями и подписями. Сегодня, 13 июня, мы заново передали заверенные копии документов, но граждан это не устроило, и они опять всячески препятствовали законной деятельности комитета лесного хозяйства, направленной на противопожарную прочистку просеки», - сказал Советников.

По его словам, в адрес сотрудников лесничества и «Центрлесхоза» звучали обвинения и угрозы их жизни и здоровью. В связи с этим на место были вызваны сотрудники полиции.

«На сегодняшний момент просека физически прочищена, работы выполнены. Сомнения в законности проведения работ у нас не возникают», - заключил Советников.

Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин, вопрос о строительстве КПО в Ликино-Дулеве будет решаться по результатам инженерных изысканий и после детального обсуждения с жителями.