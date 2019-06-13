РИАМО – 13 июн. Россельхознадзор по городу Москва, Московской и Тульской областям привлек к ответственности АО «Дикси Юг» в Коломенском городском округе за нарушения требований технических регламентов Таможенного союза, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

В апреле специалисты ведомства провели проверку соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ в отношении АО «Дикси Юг» (Коломенский городской округ, поселок Сергиевский, улица Центральная, дом 37Б). Организация осуществляет хранение и реализацию пищевой, в том числе птицеводческой и свиноводческой, продукции.

«В результате проверки управлением Россельхознадзора выявлены нарушения обязательных требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции», среди которых: на реализации в охлаждаемой холодильной камере торгового зала находилась пищевая продукция животного происхождения с истекшими сроками хранения; нарушены условия хранения в охлаждаемых витринах торгового зала охлажденной пищевой продукции животного происхождения: колбасной продукции и полуфабрикатов из мяса птицы», – отмечается в сообщении.

Кроме того, 7 июня за нарушения требований технических регламентов Таможенного союза, управление Россельхознадзора привлекло АО «Дикси Юг» к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 300 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

«Пищевая продукция животного происхождения с истекшими сроками хранения изъята из оборота и передана на ответственное хранение владельцу продукции до принятия государственной ветеринарной службой Московской области решения о ее утилизации или уничтожении», – добавляется в материале.

С начала текущего года управление Россельхознадзора за нарушения требований технических регламентов Таможенного союза привлекло к ответственности 14 юридических лиц на общую сумму более 3,8 миллиона рублей.