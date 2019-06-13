РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 июн. В подмосковном Подольске приступили к строительству трехполосной автодороги, которая будет продолжать улицу Юбилейная до улицы Кирова, работы планируют завершить в третьем квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

В Главгосстройнадзор поступило извещение о начале строительства участка автомобильной дороги по улице Юбилейная с примыканием к дублеру по улице Кирова в городском округе Подольск.

«Новая дорога обеспечит связь жилого микрорайона Кузнечики с автомобильной дорогой местного значения по улице Кирова», – сказал начальник Главного управления Государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Проезжая часть будет длиной 88 метров с тремя полосами, шириной по 3 метра. С обеих сторон проезжей части выполнят тротуар шириной 1,5 метра, водоотвод в ливневую канализацию, освещение, видеонаблюдение и газонное озеленение.

Застройщиком дороги выступает муниципальное казенное учреждение «Градостроительное управление». Плановое завершение строительства намечено на третий квартал 2019 года.