РИАМО - 13 июн. Московская городская избирательная комиссия утвердила списки кандидатов в депутаты Московской городской думы по одномандатным избирательным округам от политических партий «Зеленые», КПРФ, «Возрождение России» и «Честно» /Человек. Справедливость. Ответственность/», передает в четверг корреспондент РИАМО.

«В Московскую городскую избирательную комиссию поступили документы от регионального отделения российской экологической партии «Зеленые». Документы проверены. Замечания не установлены, поэтому предлагается принять решение заверить список кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва в количестве одиннадцать человек, выдвинутых избирательным объединением регионального отделения в городе Москве политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» по одномандатным избирательным округам», - сказала член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова.

Также члены Мосгоризбиркома утвердили списки кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва в количестве 44 человек от партии КПРФ.

Кроме того, были заверены списки кандидатов в Мосгордуму в количестве пяти человек от партии «Возрождение России», а также в список кандидатов по одномандатным избирательным округам от партии «Честно» /Человек. Справедливость. Ответственность/» вошли шесть кандидатов.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования.