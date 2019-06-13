РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. Инженеры Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в Подольске разработали технологию получения суперпрочного полимерного материала, говорится в сообщении пресс-службы АО «ЦНИИТОЧМАШ».

«На АО «ЦНИИТОЧМАШ» в микрорайоне Климовск Подольска разработана технология получения высокопрочного полимерного материала. Так, инженеры ЦНИИТОЧМАШ совместно с коллегами из НПП «Полипластик» разработали технологию получения высокопрочного полимерного материала, физико-механические показатели у которого на 15-20% выше, чем у полимерных материалов, используемых в настоящее время, а стойкость к циклическим нагрузкам по основным показателям в два-три раза выше, чем у других материалов», – говорится в сообщении.

В качестве сырья для изготовления пластмассовых деталей стрелкового оружия применяются гранулированные высокопрочные полимерные материалы, перерабатываемые в готовые изделия методом литья под давлением на термопластавтоматах. Также полимерные материалы используются при изготовлении разработанных на АО «ЦНИИТОЧМАШ» упаковок, ящиков и контейнеров для хранения и транспортирования оптико-электронных приборов и оружия.

«Современные высокопрочные полимерные материалы представляют собой довольно узкую группу, их отличия заключаются в основном в марках полиамида, используемого в качестве основы композиции, количестве и типу добавок. Армирующим компонентом высокопрочных полимерных материалов является стекловолокно или углеродное волокно. АО «ЦНИИТОЧМАШ» в течение последних 40 лет является ведущим предприятием по применению полимерных материалов в образцах стрелкового оружия», – отмечается в материале.