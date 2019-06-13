РИАМО - 13 июн. Несовершеннолетние участники форума «Я – гражданин Подмосковья» могут посетить площадки мероприятия в режиме дневного пребывания, всего в 2019 году на форуме ожидается около 10 тысяч участников, сообщила журналистам в четверг министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

«Ребятам, которым нет 18 лет, очень интересно побывать на нашем форуме. Мы не можем их оставить ночевать. Но они могут заехать с утра, на них рассчитано питание. Они ходят на лекции, общаются, проходят тестирования, участвуют в спортивных соревнованиях. А в 7-8 вечера они уезжают обратно», - сказала Плещева.

Она добавила, что всего в 2019 году на форуме ожидается около 10 тысяч участников: в среднем 2 тысячи человек за смену.

«Где-то бывает чуть больше, где-то – чуть меньше. Предпринимательская смена считается чуть менее популярной, потому что творческими людьми себя считают все, а вот предпринимателями – на это надо решиться», - прокомментировала Плещева.

Московский областной молодежный форум «Я - гражданин Подмосковья» в этом году состоится в седьмой раз. Он пройдет с 11 по 31 июля в Волоколамском городском округе.

Всего будет организовано пять смен, посвященных разным темам: «Творчество», «Предпринимательство», «Молодые парламентарии», «Волонтеры», «Профессиональное образование».