РИАМО - 13 июн. Управляющая компания в Одинцовском городском округе вернула жителям почти 900 тысяч рублей за горячее водоснабжение, ранее расчет за горячую воду был проведен неверно, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области ведомства.

При проверке обращения жителей дома №7 по Березовой улице в поселке ВНИИССОК Одинцовского городского округа инспекторы выявили нарушение правил предоставления коммунальных услуг. Управляющая компания в платежных документах за ноябрь 2018 года в строке «отопление» произвела доначисления платы за горячее водоснабжение за полтора года по причине неверного расчета ее размера ранее.

«Правила предоставления коммунальных услуг не предусматривают такие основания доначисления ранее выставленной платы, как ошибки в расчетах по вине организации, которая эти услуги предоставляет жителям. Мы выдали «Одинцовской теплосети» предписание о проведении перерасчета в течение двух месяцев», — пояснила руководитель Государственной жилищной инспекции Московской области Ольга Федина.

По истечении срока предписания управляющая организация отчиталась о его исполнении. Точная сумма перерасчета жителям 168 квартир составила 896,54 тысячи рублей.