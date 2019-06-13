РИАМО - 13 июн. В молодежном форуме «Я – гражданин Подмосковья» примут участие студенты из ЮАР, Бангладеш, Франции и Индии, сообщила журналистам в четверг член общественной палаты Московской области Ирина Политова.

«В этом году приедут ребята из ЮАР, Бангладеш, Франции, Индии, которые поделятся с нами в рамках вечерней программы культурами своих стран. Вечерами у нас будут проходить встречи у костра не только подмосковными компаниями», – сказала Политова.

Она добавила, что в рамках культурной программы форума будут проходить театральные постановки, творческие вечера. Кроме того, впервые в 2019 году на площадке мероприятия заработает единый медиа-центр.

«У нас в этом году есть разделение по сменам, но все же в каждой смене будет семь направлений, поэтому любой человек обязательно найдет себе занятие по душе и возможность развиваться», – заключила Политова.

Московский областной молодежный форум «Я – гражданин Подмосковья» в этом году состоится в седьмой раз. Он пройдет с 11 по 31 июля в Волоколамском городском округе. Всего будет организовано пять смен, посвященных разным темам: «Творчество», «Предпринимательство», «Молодые парламентарии», «Волонтеры», «Профессиональное образование».

Каждая смена будет включать семь образовательных направлений: «СтандАрт», «Бизнес будущего», DIGITAL, «Комфортная среда», «Гражданское общество», «#Яволонтер», «Сила воли».