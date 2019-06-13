РИАМО - 13 июн. Вместо палаточных лагерей на форуме «Я – гражданин Подмосковья» в 2019 году установят специальные модули, в которых будут жить участники мероприятия, сообщил журналистам в четверг член Общественной палаты Московской области Александр Печенегин.

«На протяжении шести лет форум проводился в палаточных лагерях. Теперь это городок комфортабельных модулей. Мы протестировали эти модули на себе: прожили в них на протяжении 24 часов», - сказал Печенегин.

По его словам, жилые модули оборудованы двухъярусными кроватями, розетками, шкафчиками для одежды, освещением. Печенегин подчеркнул, что новый формат проживания позволит увеличить доступность форума для людей с ограниченными возможностями.

Член Общественной палаты Московской области Ирина Политова добавила, что в 2019 году на форуме будет работать столовая.

«Все ребята будут питаться централизованно. Будет несколько видов питания, в том числе вегетарианское меню», - рассказала Политова.

Московский областной молодежный форум «Я - гражданин Подмосковья» в этом году состоится в седьмой раз. Он пройдет с 11 по 31 июля в Волоколамском городском округе.