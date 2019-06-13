РИАМО - 13 июн. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна», компания АО «Промтех-Дубна», заключила первый договор по целевой подготовке кадров для своего производства, будущего специалиста будет готовить колледж государственного университета «Дубна», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Как отметила заместитель генерального директора «Промтех-Дубна» Инна Жукова, в этом году были внесены изменения в федеральное законодательство, которые позволили негосударственным организациям оборонно-промышленного комплекса заключать договоры целевого обучения с высшими и средними специальными учебными заведениями.

«Для нашей организации это новая практика и мы рассчитываем ее развивать. Также мы планируем поддерживать стипендией от компании самых успешных студентов по итогам сданной сессии. Кроме того, мы сейчас завершаем с университетом «Дубна» создание учебного класса на базе нашего предприятия», – сказала Жукова.

Подобный целевой договор планирует подписать вскоре еще один резидент ОЭЗ – компания «Технокомплект». При этом у многих резидентов особой экономической зоны сегодня существует серьезный кадровый голод.

На ярмарке вакансий в ОЭЗ, куда были приглашены не только студенты вузов Дубны, но и других учебных заведений Московской области, в общей сложности приняли участие более 300 человек. Карьерные возможности для выпускников и специалистов в этот день демонстрировали 15 компаний, в том числе такие крупные предприятия, как «Фрерус», «Паскаль Медикал», Adlabs и другие.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, сегодня в регионе уделяется особое внимание подготовке кадров под запросы предприятия.

«Мы фактически перезапустили программу подготовки специалистов в колледжах и техникумах. В Клину был переоборудован колледж «Подмосковье» для подготовки специалистов под нужды Mercedes-Benz, соглашение об обучении специалистов правительство Московской области подписало с Hino Motors, Hilton, «Ростелекомом» и другими компаниями», – заключил Хромов.