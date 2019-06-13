РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 июн. В офисах Многофункционального центра (МФЦ) Подольска с 14 по 16 июня проведут встречи с жителями по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, сообщается на сайте администрации городского округа.

«На встречах, которые пройдут в МФЦ с 14 по 16 июня, специалисты расскажут о преимуществах получения услуг в электронной форме, помогут зарегистрироваться в ЕСИА и рассмотрят актуальные вопросы использования сервисов портала государственных и муниципальных услуг Московской области», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 14 и 15 июня в 18:00 всех желающих ждут офисы МФЦ по адресам: Кирова, дом №39; Высотная, дом №6; микрорайон Климовск, Заводская, дом №7; микрорайон Климовск, Железнодорожная, дом №3.

Жители горокруга 16 июня в 18:00 могут прийти на встречу в офисы МФЦ по адресам: микрорайон Климовск, улица Заводская, дом №7 и улица Железнодорожная, дом №3.