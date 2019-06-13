РИАМО - 13 июн. Московский городской суд отменил приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину и вынес новый, однако сроки лишения свободы для них остались те же, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Отменили и вынесли новый приговор. Сроки лишения свободы те же. Суд апелляционной инстанции вынес новый приговор и уточнил, что действия подсудимых следует квалифицировать по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство» - ред.), тогда как суд первой инстанции квалифицировал просто по 1 части, не указав пункт этой части. С точки зрения УК это принципиально», - сказал собеседник агентства.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии, нападающий «Зенита» Александр Кокорин получил 1 год и 6 месяцев колонии. Спортсмены были осуждены за хулиганство и побои.

Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев, а также Александр Протасовицкий были признаны виновными по уголовному делу о конфликтах с их участием в октябре 2018 года. Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в «Кофемании» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Видео драки футболистов Кокорина и Мамаева в московской «Кофемании»>>