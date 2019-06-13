РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. В нынешнем году в подмосковном Подольске оштрафовали более 100 предпринимателей и организаций за отсутствие кассовой техники и нарушения в ее применении, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник отдела оперативного контроля Межрайонной ИФНС России №5 по Московской области Сергей Александров.

В четверг в администрации Подольска прошел семинар для предпринимателей округа, посвященный переходу на онлайн-кассы. Всего в мероприятии приняли участие около 70 человек. Помимо Александрова, среди спикеров был гендиректор компании ООО «Эверест» Алексей Цыновкин и многие другие.

«Не так давно был подписан закон о том, что с 1 июля 2019 года индивидуальные предприниматели и организации обязаны перейти на онлайн-кассы. То есть кассы старого формата теперь не применяются и ИП должны их заменить на новые, купив, взяв в аренду или в рассрочку. За неприменение контрольно-кассовой техники им грозит штраф от 10 тысяч рублей, а юрлицам – от 30 тысяч рублей. Применение данной техники с нарушениями, к примеру, нарушая порядок регистрации кассы, грозит штрафом в размере 1,5 тысяч рублей до 3 тысяч рублей, а юрлицам – от 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей. Отмечу, что за текущий год за данные нарушения в округе были привлечены к ответственности более 100 предпринимателей и организаций», – сказал Александров.

Он отметил, что в законе прописана и возможность получения отсрочки от перехода на онлайн-кассы до 1 июля 2021 года. Ей могут воспользоваться предприниматели, которые работают без наемных работников, а также председатели ТСЖ, СНТ, в том случае, если они принимают членские взносы через отделения банка.

В ходе встречи участникам рассказали о различных видах контрольно-кассовой техники, возможностях, которые предоставляет подобный переход, а также о маркировке табачной продукции, а в будущем – маркировке обуви и одежды.