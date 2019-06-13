РИАМО – 13 июн. Столичный департамент транспорта стал лауреатом международной премии UITP Awards 2019, которая считается одной из самых значимых наград в транспортной сфере, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мегаполис получил премию UITP Awards 2019 Международного союза общественного транспорта (МСОТ) в номинации «Маркетинговая кампания».

«Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры наградили за проект «Привет, Москва!». Его цель – поделиться с пассажирами интересными фактами о столице, которые помогут взглянуть на город по-новому. Постеры, щиты и информационные экраны знакомят с Москвой исторической, кинематографической, музыкальной, литературной и театральной», – говорится в сообщении.

Церемония награждения состоялась на Международном саммите общественного транспорта, который проходил в Стокгольме с 9 по 12 июня.

«Премию получили еще шесть номинантов, в том числе маркетинговые проекты транспортных компаний из Германии, Португалии, Великобритании, Швеции и Гонконга», – перечисляется в материале.

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов подчеркнул, что данный проект не только для москвичей, он для всех, для людей из любой точки мира, которые могут открыть для себя прекрасный город — Москву и, конечно, московский транспорт.

Куратор проекта «Привет, Москва!» Оксана Бондаренко дополнила, что эта премия считается одной из самых значимых наград в транспортной сфере.

«Коллеги из иностранных транспортных компаний отметили, что нам удалось придать городскому транспорту статус эмоционально насыщенной среды – с помощью плакатов, роликов, аудиомаршрутов, мероприятий, квестов, посвященных городу. Девиз проекта – «Любая дорога – это путешествие!» – разъяснила она.

Проект «Привет, Москва!» стартовал в метро осенью прошлого года. В вагонах поездов, курсирующих по Серпуховско-Тимирязевской линии, появились плакаты, посвященные музыке и любимым песням, а также тем, кто их создает.

© сайт мэра Москвы © сайт мэра Москвы 1 из 2

«Во время поездки москвичи и гости города могут узнать, как появилась стена Цоя на Старом Арбате, в каком доме жили знаменитые советские музыканты или зачем использовали манекены при строительстве филармонии в парке «Зарядье», – говорится в сообщении.

А в конце мая в автобусах и трамваях начали показывать сюжеты об истории создания фильмов, которые снимались в Москве. Путешествуя по городу на общественном транспорте, можно узнать много нового о том, как работали над кинолентами «Броненосец «Потемкин», «Я шагаю по Москве», «Берегись автомобиля», «Подкидыш», «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет профессию».

«Международный союз общественного транспорта основан в 1885 году, его штаб-квартира расположена в Брюсселе. Это одна из крупнейших международных организаций, которая разрабатывает современные технологии для общественного транспорта, а также организует курсы обучения для работников транспорта. Союз объединяет более тысячи компаний-перевозчиков, производителей транспортных средств и исследовательских организаций», – добавляется на сайте.

В рамках этого саммита Москва подписала меморандум с МСОТ. Согласно документу, в столице планируется создать региональный учебный центр МСОТ. В нем смогут бесплатно обучаться работники городского транспорта. Раньше сотрудники транспортного комплекса выезжали в страны Европы, чтобы прослушать курсы зарубежных лекторов, теперь это можно будет сделать в Москве.

«Международный саммит общественного транспорта проходит раз в два года в разных городах мира. Впервые он состоялся более 130 лет назад, в 1886 году. Это одно из крупнейших международных мероприятий, посвященных транспортной теме. Его участники демонстрируют инновационные разработки и передовые методы развития транспорта. В этом году саммит собрал более 2,7 тысячи участников из 81 страны», – резюмируется в сообщении.