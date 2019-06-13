РИАМО - 13 июн. Поезд смертельно травмировал двоих человек возле станции «Яуза» Ярославского направления Московской железной дороги на территории столицы, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Около 16:00 возле станции «Яуза» Ярославского направления электропоездом Москва - Пушкино были смертельно травмированы двое граждан. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что устанавливаются обстоятельства случившегося.