В этот уикенд в Москве выступят Muse и группировка «Ленинград», также можно увидеть новый фильм Педро Альмодовара, бесплатно посетить музеи в рамках «Московской музейной недели» и открытие Зеленого театра ВДНХ. Эти и другие события предстоящих выходных ищите в подборке РИАМО.

ПЯТНИЦА, 14 июня

Концерт группировки «Ленинград»

Концерт «Ленинграда» в рамках прощального гастрольного тура, о котором объявил Сергей Шнуров в своем Instagram, 14 июня пройдет в Москве. В рамках прощального тура Шнур выступит на девяти стадионах по всей России и завершит выступления в Санкт-Петербурге. За последние несколько лет Сергей Шнуров стал один из главных ньюсмейкеров, а его группа собирает миллионы просмотров на Youtube и более 60 тысяч поклонников на концертах. В начале июня группировка выпустила два провокационных видео на песни «Кабриолет» и «i_$uss». Чем поразит Шнур на этот раз, можно будет узнать уже в пятницу.

Где: Москва, «Открытие Арена»

Цена: от 1500 до 80 000 рублей

Московская музейная неделя

© сайт мэра Москвы

Третья Московская музейная неделя проходит с 10 по 16 июня. В рамках акции десятки музеев, выставочных залов и галерей можно посетить бесплатно. 14 июня будут работать бесплатно Музей русского лубка и наивного искусства, Государственный музей В. В. Маяковского и МГОМЗ «Коломенское», «Измайлово» и «Люблино». 15 июня можно попасть в Государственный выставочный зал истории войны в Афганистане, а 16 июня станет самым насыщенным днем музейной недели: москвичей и гостей столицы ждут более чем в 50 музеях, среди них Музей космонавтики, Биологический музей имени К. А. Тимирязева, Государственный музей А. С. Пушкина, Дом Н. В. Гоголя, Дом-музей Марины Цветаевой, Музей М. А. Булгакова, Музей Москвы и усадьба Деда Мороза.

Где: Москва, музеи города

Цена: бесплатно

Московская музейная неделя>>

Открытие Зеленого театра на ВДНХ

© Сайт мэра Москвы

Группы Therr Maitz, «Моя Мишель» и Sirotkin откроют летний сезон обновленного Зеленого театра ВДНХ. Он заработает впервые после трехлетней реставрации. Обновленный Зеленый театр примет около 3000 зрителей. Концерты будут проходить по пятницам. 14 июня на одной сцене выступят любимцы летних фестивалей – Therr Maitz, романтичная и сладкоголосая «Моя Мишель», культовый дуэт Two Siberians, а также новые музыкальные герои Sirotkin. Те, кто не успел зарегистрироваться, смогут попасть на концерт в порядке общей очереди.

Где: Москва, Зеленый театр ВДНХ

Цена: бесплатно, по регистрации

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Фестиваль духовых оркестров

© сайт ВДНХ

Фестиваль духовых оркестров с 12 июня проходит на ВДНХ. В рамках фестиваля все лето на свежем воздухе будут выступать десятки коллективов. В фестивале примут участие известные российские и зарубежные музыканты. Концерты будут проходить по пятницам на различных площадках. Так, 14 июня возле фонтана «Каменный цветок» выступит ансамбль медных духовых инструментов New Life Brass. В программе – классические, джазовые и эстрадные композиции.

Где: Москва, ВДНХ, фонтан «Каменный цветок»

Цена: бесплатно

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Кинопремьера «Боль и слава»

Новый фильм Педро Альмодовара «Боль и слава» в российском прокате с 12 июня. Эта история о талантливом режиссере в конце творческого пути будто списана с жизни самого Альмодовара. За главную роль Сальвадора Малло Антонио Бандерас получил Серебряную пальмовую ветвь в Каннах. Также фильму достался приз за лучший саундтрек. Кинокритики и первые зрители сразу же угадали в чертах главного героя самого режиссера, здесь показаны его победы и разочарования, взаимоотношения с матерью и с любовью. В фильме снялись любимые актеры Альмодовара – Пенелопа Крус, Антонио Бандерас, Сесилия Рот и другие.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

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Beauty Garage Sale

© страница мероприятия Beauty Garage Sale от Veter Magazine в социальной сети Facebook

Большой beauty garage sale от брендов Christina Fitzgerald, Oribe, Alterna, R+Co, La Ric, Evo и Smith&Cult 14 июня пройдет в Москве. Посетителей ждут скидки от 20% до 70% на бьюти-продукты. Это шанс попробовать культовые продукты по особым ценам. Бренды устраивают распродажу, потому что проводят тотальный рестайлинг или меняют дизайн, когда упаковки повреждаются во время транспортировки. Все средства от продажи лаков Christina Fitzgerald будут направлены в благотворительный фонд «Старость в радость».

Где: Москва, Кутузовский проспект, 1/7

Цена: бесплатно

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СУББОТА, 15 июня

Концерт Muse

© страница концертного агентства "Мельница" в социальной сети Facebook

Концерт культовых британских рокеров Muse 15 июня пройдет в «Лужниках». Концерт в Москве пройдет в рамках тура Simulation Theory World Tour, где мультиплатиновые обладатели «Грэмми» представят новый альбом. Шоу обещает быть захватывающим, как в звуковом, так и визуальном плане. Ошеломив своим дебютом «Showbiz» в 1999 году, Muse с каждым альбомом раскрывали все новые грани своего таланта, не боясь экспериментов.

Где: Москва, СК «Лужники»

Цена: от 3300 до 10 000 рублей

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«Органные вечера в Кускове»

© Дмитрий Дубинский

Вокальный ансамбль «Дом муз» под руководством Тимура Мусаева, а также органистка Мария Моисеева и исполнительница на виоле да гамба Ольга Жукова 15 июня выступят в рамках «Органных вечеров в Кускове». Музыканты покажут своеобразное соревнование традиций Южной и Северной Европы. В первом отделении прозвучит музыка крупнейших композиторов Италии – Монтеверди, Векки, Дж. Фрескобальди. Второе отделение посвящено немецкой музыке – от композитора эпохи Ренессанса Людвига Зенфля до представителя зрелого барокко Дитриха Букстехуде. Своеобразным мостиком между двумя странами станет концерт Антонио Вивальди в переложении для органа, которое сделал Иоганн Себастьян Бах.

Где: Москва, дворец музея-усадьбы «Кусково»

Цена: от 500 до 1200 рублей

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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 июня

«Дни Франции» на Московском ипподроме

© страница мероприятия XXI "Дни Франции" в России в социальной сети Facebook

Центральный Московский ипподром 16 июня в 21-й раз проводит «Дни Франции» в Москве. Это совместный проект Ассоциации «Содружество рысистого коневодства России», Французской Рысистой Ассоциации (SECF) и АО «Росипподромы». этот международный праздник станет одним из главных украшений юбилейного 185-го сезона на Московском ипподроме и объединит любителей конного спорта из России и Франции. Впервые в 2019 году состоится Летний фестиваль конных экипажей. Тройки, пары, одиночные запряжки лошадей на скаковой дорожке Московского ипподрома представят столичной публике настоящий конный спектакль. Зрителям Московского ипподрома представят различные породы лошадей: белорусских упряжных, шетлендских пони, орловских рысаков, а также уникальных фьердов. Любой желающий сможет прокатиться на разных экипажах.

Где: Москва, Центральный московский ипподром

Цена: от 300 до 500 рублей

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