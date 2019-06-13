РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 июн. В четверг в подмосковных Люберцах студенты областных технических колледжей посоревновались в разборе электронного лома в рамках экоакции «Школа утилизации: электроника», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В акции принял участие первый заместитель министра экологии и природопользования Подмосковья Владислав Холодков. По условиям соревнований, участники должны были за максимально короткое время разобрать как можно больше электронных отходов. Акция прошла на базе комбината экологического обслуживания, который занимается переработкой промышленных отходов. Кроме того, это единственное предприятие, собирающее и перерабатывающее масляные фильтры в регионе.

«С технологической точки зрения, сбор и утилизация электронной техники – это сложная и трудоемкая процедура. Некоторые устройства содержат элементы, которые способны негативно воздействовать на окружающую среду, поэтому к их утилизации предъявляются специальные требования, с которыми сегодня и познакомились студенты технических специальностей», – сказал Холодков.

По его словам, министерство экологии и природопользования совместно с министерством образования договорились разработать программу по экологии для ее дальнейшего внедрения в учебные планы школ региона.

«Это позволит активнее развивать экосознание будущих специалистов и проецировать на них существующий опыт в области охраны окружающей среды», – отметил Холодков.

Организатором мероприятия выступил фонд рационального природопользования со своей экологической программой «Школа утилизации: электроника».