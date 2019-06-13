РИАМО - 13 июн. Арт–фестиваль «Москва — Париж — Москва» пройдет с 14 по 23 июня в Москве, для горожан подготовили более 350 мастер-классов, на пяти бульварах Москвы мастера будут учить рисовать, а также расскажут им об истории живописи, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Фестиваль «Москва — Париж — Москва» посвящен важнейшему культурному событию - выставке «Щукин. Биография коллекции».

«На каждой из семи локаций (по одной точке на Страстном, Сретенском и Покровском бульварах и по две на Тверском и Чистопрудном) будут установлены по 20 мольбертов. По будним дням мастер-классы будут проходить с 15:00 до 18:45, а по выходным - с 12:00 до 18:45. Начало новых занятий — в начале каждого часа», — говорится в сообщении.

Перед тем, как приступить к написанию своих картин, гости фестиваля послушают рассказы преподавателей о выдающихся художниках, об истории импрессионизма и модернизма, узнают о различных техниках и манерах изобразительного искусства.

На Покровском бульваре будут мастер-классы «Зарисовки киноафиш»: горожане создадут постер к французской ленте «Двое в городе», нарисуют шаржи и сделают раскадровку к кинофильмам. На Сретенском бульваре темой занятий станут «Цирковые зарисовки». «Воздушных гимнастов» на одноименном мастер-классе художники будут учить рисовать акварелью. А «Цирковую атмосферу» — гуашью.

Главная тема мастер-классов на Страстном бульваре - «Балетные зарисовки». На занятии под названием «Искусство балета» - будут рисовать на грифельной доске, на занятии «Танец акварели» - раскрашивать силуэт балерины. На Тверском бульваре пройдут мастер-классы, посвященные цветам и французской живописи.

На Чистопрудном бульваре, дом №11 развернется «Мастерская акварели». На занятии «Веселые васильки» - будут создавать акварельную картину в технике мелкого мазка. А «Сказочную ночь» нарисуют в технике лессировка. На Чистопрудном бульваре, дом №2 пройдут «Стрит-арт классы». Гостям предложат научиться рисовать граффити на бумаге, мастерить арт-коллажи и освоить технику пуантилизм.

Выставка, которой посвящен этот фестиваль, откроется в Государственном музее изобразительных искусств имени Александра Пушкина 19 июня и продлится до 15 сентября. На экспозиции представят шедевры уникальной коллекции российского мецената и коллекционера Сергея Щукина. Зрители увидят величайшие полотна импрессионистов и модернистов, в том числе - картины Клода Моне, Поля Сезанна, Поля Гогена, Анри Матисса и Пабло Пикассо.