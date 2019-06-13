РИАМО – 13 июн. Более 1 тысячи сезонных нестационарных торговых объектов будут работать в летний период в Московской области, так, бахчевые развалы начинают свою работу с 1 августа, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

На очередном заседании Московской областной межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка, по традиции, были рассмотрены вопросы, связанные с внесением изменений в схемы размещения нестационарных торговых объектов. По результатам рассмотрения подготовленных органами местного самоуправления предложений были признаны соответствующими требованиям законодательства 53 дополнительных места под размещение сезонных торговых объектов.

«В течение последних 3 лет мы ежегодно с ноября по март рассматриваем на заседаниях МВК вопросы, связанные с включением в схемы дополнительных мест размещения сезонных объектов. С учетом результатов последнего заседания на территории Московской области будут работать 1023 подобного рода объектов – сюда относятся палатки овощи-фрукты, бахчевые развалы», – отметил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Процедура размещения сезонных объектов максимально упрощена и состоит из двух шагов.

«Необходимо наличие договора на размещение, заключенного с муниципальным образованием на определенный период. Объект при этом должен соответствовать архитектурному решению, утвержденному в муниципалитете», – уточняется в сообщении.

Посаженников подчеркнул, что также обязательным является наличие у продавца всей необходимой товарно-сопроводительной документации на реализуемую продукцию.

Срок размещения сезонных торговых палаток четко ограничен законодательством Московской области – с 1 апреля по 1 ноября.

«В свою очередь, бахчевые развалы начинают свою работу с 1 августа», – резюмируется в материале.