РИАМО - 13 июн. 19 тонн лекарственных средств кормового применения для продуктивных животных из Польши оформили после временного задержания на складе временного хранения в Подмосковье, так как предприятие-изготовитель предоставило недостающую информацию, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

5 июня 2019 года на складе временного хранения общества с ограниченной ответственностью «Автологистика» в городском округе Солнечногорск приостановили оформление кормовых добавок для продуктивных животных. В ходе проведения пограничного ветеринарного контроля установили ряд недочетов.

«На маркировочных этикетках лекарственного средства кормового применения не указан номер регистрационного удостоверения; указанный на маркировочной этикетке номер партии не соответствует указанному в сертификате анализа», — говорится в сообщении.

Также на маркировочной этикетке отсутствовала надпись «Для животных», а также не был указан температурный режим хранения и перевозки.

«Груз оформлен после предоставления дополнительной информации от предприятия-изготовителя Польши и корректных маркировочных этикеток», — говорится в сообщении.