РИАМО - 13 июн. Подготовка волонтеров, которые будут работать на мероприятиях в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, начнется в ходе специализированной международной смены на молодежном форуме «Я – гражданин Подмосковья», сообщила журналистам в четверг руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

«Мы проработаем план международной команды волонтеров 75-летия Победы на 2020 год. Мы проработаем конкретный план мероприятий, чтобы они были интересны молодежи», - сказала Амельченкова.

По ее словам, к международной команде волонтеров 75-летия Победы уже присоединились представители более 45 стран. Они станут участниками одной из смен форума «Я – гражданин Подмосковья» в июле.

«Вторая задача – это разработка единого стандарта подготовки волонтера. Мы хотим, чтобы каждый знал свою конкретную функцию проведения мероприятий», - добавила Амельченкова.

Смена, посвященная волонтерству, пройдет на форуме «Я – гражданин Подмосковья» с 15 по 19 июля. В организации мероприятий смены примут участие представители Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, преподаватели Российского государственного гуманитарного университета, Высшей школы экономики, Психологического института Российской академии образования. Участников поприветствует член центрального штаба «Волонтеров Победы», телеведущий Дмитрий Губерниев.

Московский областной молодежный форум «Я - гражданин Подмосковья» в этом году состоится в седьмой раз. Он пройдет с 11 по 31 июля в Волоколамском городском округе. В рамках форума будет организовано пять смен: «Творчество», «Предпринимательство», «Молодые парламентарии», «Волонтеры» и «Профессиональное образование».