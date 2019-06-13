РИАМО - 13 июн. Врачи Ступинской больницы в Подмосковье успешно прооперировали 79-летнюю пациентку передовым малоинвазивным методом, который выигрывает у стандартной методики за счет скорости и низкой травматичности, это стало возможно благодаря технической оснащенности лечебницы и профессионализму врачей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

Пожилая пациентка поступила в Ступинскую центральную районную клиническую больницу с закрытым переломом левого плеча со смещением. Из-за преклонного возраста и оскольчатого характера перелома при лечении применили методику малоинвазивного остеосинтеза пластиной. Операция прошла успешно. Состояние пациентки стабильное.

«Нашими травматологами освоен и успешно применяется малоинвазивный остеосинтез пластиной при лечении сложных переломов плечевой кости. Эта методика сложнее стандартной, общепринятой, когда проводится открытая операция для внутренней фиксации костей. Главное преимущество — низкая травматичность, делается лишь два небольших разреза. Сопоставление фрагментов кости осуществляется под контролем рентгена», — рассказывает заместитель главного врача по медицинской части Валерий Ануфриев.

Он добавил, что такая операция занимает на порядок меньше времени, при этом она малотравматична - сохраняются мягкие ткани и надкостница вокруг перелома.

«Отрадно, что в Московской области все чаще при проведении оперативных вмешательств успешно применяются малоинвазивные методики. Этого удается добиваться благодаря технической оснащенности наших учреждений и профессионализму врачей. Наша задача - сделать так, чтобы прогрессивная и качественная медицинская помощь была доступна каждому жителю региона», — отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.