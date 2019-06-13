РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 июн. Техническая проверка местной системы оповещения населения с включением электросирен пройдет в подмосковной Балашихе 20 июня, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Двадцатого июня 2019 года с 12:00 до 13:00 будет проводиться техническая проверка местной системы оповещения населения с включением электросирен С-40 и громкоговорителей РГ-50 в режим звучания», – говорится в сообщении.

Центр по делам ГО и ЧС городского округа Балашиха просит жителей соблюдать спокойствие и заниматься повседневной деятельностью.