РИАМО – 13 июн. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к столичному прокурору с просьбой проверить законность действий оперативников, задержавших на акции в защиту журналиста Ивана Голунова в центре Москвы несовершеннолетних, в том числе юношу, оказавшегося после отделения полиции в больнице, сообщает «Интерфакс».
Она уточнила, что все задержанные несовершеннолетние отпущены.
«Подросток, которой был госпитализирован в больницу, сейчас также отпущен домой, его жизни и здоровью ничего не угрожает», – пояснила Кузнецова.
Однако она напомнила подросткам и родителям, что участие в несанкционированных публичных мероприятиях всегда сопряжено с опасностью, поскольку «это неконтролируемый процесс».
Столичная полиция 12 июня сообщила, что из 1,2 тысячи человек, вышедших на несанкционированный марш в поддержку Голунова, были задержаны более 200 участников.
В свою очередь «Новая газета» со ссылкой на правозащитников рассказала, что задержанных больше 500.
Поздно вечером в среду ГУ МВД по Москве сообщило, что в отделах полиции осталось четверо задержанный в связи с акцией, они в соответствии со статьей 27.5 КоАП РФ подвергнуты административному задержанию, а все остальные отпущены.
Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве по делу о наркотиках. Он утверждал, что наркотики, которые у него нашли при обыске, были подкинуты. В итоге Голунова отправили под домашний арест.
Одиннадцатого июня глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал, что в отношении Голунова прекращено уголовное дело из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Голунов был освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности двух высокопоставленных сотрудников МВД, причастных к задержанию Голунова.
Столичные власти ранее согласовали проведение публичной акции в поддержку Голунова на 16 июня.
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