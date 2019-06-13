РИАМО – 13 июн. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к столичному прокурору с просьбой проверить законность действий оперативников, задержавших на акции в защиту журналиста Ивана Голунова в центре Москвы несовершеннолетних, в том числе юношу, оказавшегося после отделения полиции в больнице, сообщает «Интерфакс».

«Еще предстоит выяснить, насколько были законны действия правоохранительных органов. Со своей стороны, мы направили обращение в прокуратуру Москвы для того, чтобы была проведена проверка и дана оценка всему комплексу действий при задержании несовершеннолетних», – отметила Кузнецова.

Она уточнила, что все задержанные несовершеннолетние отпущены.

«Подросток, которой был госпитализирован в больницу, сейчас также отпущен домой, его жизни и здоровью ничего не угрожает», – пояснила Кузнецова.

Однако она напомнила подросткам и родителям, что участие в несанкционированных публичных мероприятиях всегда сопряжено с опасностью, поскольку «это неконтролируемый процесс».

Столичная полиция 12 июня сообщила, что из 1,2 тысячи человек, вышедших на несанкционированный марш в поддержку Голунова, были задержаны более 200 участников.

В свою очередь «Новая газета» со ссылкой на правозащитников рассказала, что задержанных больше 500.

Поздно вечером в среду ГУ МВД по Москве сообщило, что в отделах полиции осталось четверо задержанный в связи с акцией, они в соответствии со статьей 27.5 КоАП РФ подвергнуты административному задержанию, а все остальные отпущены.

Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве по делу о наркотиках. Он утверждал, что наркотики, которые у него нашли при обыске, были подкинуты. В итоге Голунова отправили под домашний арест.

Одиннадцатого июня глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал, что в отношении Голунова прекращено уголовное дело из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Голунов был освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности двух высокопоставленных сотрудников МВД, причастных к задержанию Голунова.

Столичные власти ранее согласовали проведение публичной акции в поддержку Голунова на 16 июня.