РИАМО - 13 июн. Четыре лаборатории технопарка равных возможностей РГСУ заработают на форуме «Я – гражданин Подмосковья», в них будут проводить мастер-классы по использованию передовых технологий, сообщила журналистам в четверг ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок.

«Мы везем с собой четыре лаборатории: виртуальных тренажеров, реверсивного инжиниринга, цифровой моды и информационной безопасности. На протяжении всех смен будет курс подготовки ребят по этим направлениям», - сказала Починок.

По ее словам, с помощью лаборатории виртуальных тренажеров участников форума научат создавать 3D-туры по площадкам мероприятия, одностраничные сайты-визитки, использовать YouTube-каналы. В лабораториях реверсивного инжиниринга и цифровой моды будут осваивать 3D-моделирование и 3D-печать, производить сувенирную продукцию и разрабатывать форму для волонтеров.

Кроме того, участникам мероприятия покажут, как с помощью новых технологий конструировать одежду, сканировать тело человека, разрабатывать модельный ряд, использовать робототехнику для производства «умной» одежды.

В лаборатории информационной безопасности слушатели курса узнают об использовании передовых отечественных программ защиты объектов информатизации.

«Будут мастер-классы в шатре «Инновации». Они есть в каждой смене (форума – ред.), но углубленное изучение технологий будет в четвертой и пятой сменах. А если ребята будут активно интересоваться, мы и в других сменах сделаем дополнительные мастер-классы», - добавила Починок.

Московский областной молодежный форум «Я - гражданин Подмосковья» в этом году состоится в седьмой раз. Он пройдет с 11 по 31 июля в Волоколамском городском округе. В рамках форума будет организовано пять смен: «Творчество», «Предпринимательство», «Молодые парламентарии», «Волонтеры» и «Профессиональное образование».

Программой форума предусмотрены проектно-аналитические тренинги, лекции и дискуссии с лучшими федеральными экспертами и тренерами в области молодежной политики и социального проектирования, а также с руководителями крупнейших общественных и благотворительных организаций.