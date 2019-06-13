РИАМО -13 июн. Инспекторы эконадзора вынесли несколько постановлений о назначении административного наказания в отношении компании «СТРОЙБИЗНЕСГРУПП», которая сдает в аренду производственное помещение в Химках, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Штрафы на общество наложены в результате проверки, проведенной специалистами Росприроднадзора.

«В ходе расследования установлено, что общество допустило многочисленные нарушения природоохранного законодательства. Так, работники, занятые в обращении с отходами, в том числе I класса опасности (люминесцентные лампы) не прошли специальной подготовки, учет отходов не организован. Часть паспортов отходов либо отсутствуют, либо неправильно оформлены», – отмечается в сообщении.

Кроме того, общество эксплуатирует котельную, которая работает на дизельном топливе, выбрасывая в воздух соединения углерода, азота и серы. Проверяющим было предъявлено разрешение на выбросы, однако оно относится к выбросам от котлов, работающих на более чистом источнике энергии – природном газе.

«План сокращения выбросов в период неблагоприятных погодных условий у компании также отсутствует, производственный экологический контроль не ведется», – дополняется в сообщении.

Помимо этого, очистные сооружения, которые эксплуатирует общество, не справляются с очисткой ливневых стоков, а также не чистятся и не ремонтируются с 2018 года.

«Минэкологии оштрафовало ООО на общую сумму 270 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле Росприроднадзора», – резюмируется в материале.