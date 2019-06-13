РИАМО - 13 июн. В четверг согласовали проектную документацию для жилого дома с подземной автостоянкой на северо-западе Москвы, здание возведут по программе реновации по адресу: улица Генерала Глаголева, владение 5, корпус 1, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Как сообщил председатель комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Валерий Леонов, многоквартирный дом с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями на первом этаже возведут в рамках программы реновации в районе Хорошево-Мневники.

«Всего в новом доме на улице Генерала Глаголева запроектировано 246 квартир: 72 однокомнатных, 104 двухкомнатных и 70 трехкомнатных. Несколько квартир будут приспособлены для комфортного проживания маломобильных групп населения», — говорится в сообщении.

На подземном этаже дома будет располагаться отапливаемая автостоянка на 78 мест, помимо этого припарковать автомобили можно будет на парковках придомовой территории. На первом этаже в одном из подъездов расположится Объединенная диспетчерская служба (ОДС), чья задача заключается в круглосуточном контроле и управлении работой инженерного оборудования и систем здания.

«При формировании вектора развития программы реновации мэр Москвы Сергей Собянин учел необходимость переселения жильцов ветхих домов не просто в новое жилье, а в современные квартиры с качественной отделкой комфорт-класса. Ремонт квартир будет выполняться в соответствии с постановлением правительства №516-ПП от 08 августа 2017 года, регулирующим требования к улучшенной отделке», — сказал Леонов.

Он уточнил, что согласно этим предписаниям, при ремонте в квартирах будут применяться высокотехнологичные строительные материалы, стены оклеят обоями под покраску, на полу будет ламинат, а в санузлах, помимо плиточного покрытия, установят необходимую сантехнику.

Жилая часть дома будет оснащаться системами безопасности, которые обеспечат охрану входов, управление доступом, телевизионный контроль, функционирование тревожной сигнализации и специального освещения.

По окончании строительства будет проведена работа по озеленению прилегающей территории: высадят деревья, кустарники, газоны и цветники, а также установят малые архитектурные формы и обустроят площадки для досуга жильцов.

«Работы предусматривают как строительство самого дома, так и устройство проездов, тротуаров и пешеходных зон. Также планируется устройство площадок для детей, спорта и отдыха», — добавил Леонов.