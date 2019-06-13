РИАМО - 13 июн. Решение о строительстве комплекса по переработке отходов (КПО) в подмосковном Ликино-Дулеве может быть принято исключительно по результатам инженерных изысканий и общественных обсуждений, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что жители Ликино-Дулева выступили против строительства мусорного объекта.

«О начале строительных работ речи быть не может, так как для этого необходимо провести сперва инженерные изыскания и выяснить возможность размещения здесь объекта подобного рода, затем пройти процедуру общественных обсуждений, пока этого не сделано, говорить о строительстве нельзя», - говорится в сообщении.

По данному поводу ранее с жителями неоднократно проводили встречи, в том числе с инициативной группой, гражданам была предоставлена вся необходимая документация.

«Следует отметить, что вопрос строительства КПО в Ликино-Дулеве будет решаться по результатам инженерных изысканий и в рамках градостроительного законодательства Российской Федерации, в соответствии с утвержденным генпланом и после детального обсуждения с жителями», - добавляется в материале.

В сообщении подчеркивается, что все необходимые документы в обязательном порядке пройдут процедуру общественного обсуждения с жителями Ликино-Дулева, «где будет услышано мнение каждого инициативного человека». Только после этого может быть принято решение о строительстве КПО.