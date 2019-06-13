РИАМО – 13 июн. В ходе ликвидации пожара в здании на улице Русаковская в северо-востоке Москвы были эвакуированы и сотрудники соседних зданий, в которых располагаются офисы компаний «Делимобиль» и Anytime, в настоящий момент прервана работа электронного почтового ящика «Делимобиль», сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Около 150 человек вывели из офисного здания на улице Русаковская в Северо-Восточном округе Москвы, где произошла вспышка жировых отложений с последующим загоранием проводки, к настоящему времени возгорание ликвидировали.

«Администрация БЦ и пожарные эвакуировали весь БЦ, в том числе офисы «Делимобиль» и Anytime. Здание обесточено. Колл-центр «Делимобиля» работает. Недоступны чаты в Телеграмм и почта info@delimobil.ru», – говорится в сообщении.

По срочным вопросам с текущими арендами посетители смогут проконсультироваться в социальных сетях.

«Просим отнестись с пониманием», – заключается в сообщении.